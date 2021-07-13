Лукашенко: в Беларуси очень активно начали работу в отношении НКО, НПО, так называемых западных СМИ

Источник материала: ОНТ

В Беларуси начата активная работа в отношении НКО и НПО, финансируемых из-за рубежа. Об этом 13 июля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко: «Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор. Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты».

Президент Беларуси выразил уверенность, что страна справится с проблемами, так как они для нее «не катастрофа».

Фото: БЕЛТА

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