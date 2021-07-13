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Лукашенко: в Беларуси очень активно начали работу в отношении НКО, НПО, так называемых западных СМИ
Источник материала: ОНТ
В Беларуси начата активная работа в отношении НКО и НПО, финансируемых из-за рубежа. Об этом 13 июля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Президент Беларуси выразил уверенность, что страна справится с проблемами, так как они для нее «не катастрофа».
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси начата активная работа в отношении НКО и НПО, финансируемых из-за рубежа. Об этом 13 июля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в...
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