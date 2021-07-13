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Лукашенко о санкциях: надавить на нас не получится
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Россия будут развиваться, несмотря на вводимые против них санкции. Об этом 13 июля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Фото: Kremlin.ru
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Беларусь и Россия будут развиваться, несмотря на вводимые против них санкции. Об этом 13 июля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в...
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