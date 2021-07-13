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Лукашенко о санкциях: надавить на нас не получится

13.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о санкциях: надавить на нас не получится

Беларусь и Россия будут развиваться, несмотря на вводимые против них санкции. Об этом 13 июля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко: «Нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономикам уделяем больше внимания, чем в Советском Союзе. На людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим – мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится у них монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится».

Фото: Kremlin.ru

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Беларусь и Россия будут развиваться, несмотря на вводимые против них санкции. Об этом 13 июля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в...
 
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