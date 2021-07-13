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Толстая подошва снова в тренде. Выбираем модную летнюю обувь-2021
Источник материала: ОНТ
Толстая подошва в тренде. Вместо космических сандалий на каблучке с декором выбирайте обувь на грубой подошве. Это придаст образу дерзости и изюминки.
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Толстая подошва в тренде. Вместо космических сандалий на каблучке с декором выбирайте обувь на грубой подошве. Это придаст образу дерзости и...
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