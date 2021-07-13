Толстая подошва снова в тренде. Выбираем модную летнюю обувь-2021

Источник материала: ОНТ

Толстая подошва в тренде. Вместо космических сандалий на каблучке с декором выбирайте обувь на грубой подошве. Это придаст образу дерзости и изюминки.



Также такие сандалии будут хорошо смотреться под шорты бермуды и могут подойти даже под офисный дресс-код. Кто сказал, что на работу приходим только на каблуке?



А самым смелым предлагаем сочетать такую обувь с яркими длинными носками. А для того, чтобы это не выглядело слишком экстравагантно, вы можете длинные носки приспустить, сделав небольшую гармошку на ноге, такой вариант не отнимет лишних пару сантиметров в росте.





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