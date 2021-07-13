Лукашенко: противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору

Источник материала: ОНТ

В Беларуси противники власти перешли к индивидуальному террору. Об этом 13 июля в Санкт-Петербурге заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Безопасность граждан, совместное противостояние санкционному давлению и перспективы сотрудничества обсуждают в Санкт-Петербурге президенты Беларуси и России.

Александр Лукашенко: «Мы с вами говорили – какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа? Они перешли к индивидуальному террору. Против тех людей, которые говорили откровенно. Против тех людей, которые выступали за государство и государственность. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье депутатов, одного из лидеров партии, когда дети дома. Пытаются надавить, запугать! Но это дело времени, мы всех их вычислим, найдем и привлечем к ответственности в серьезной форме».

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась на южном берегу Финского залива в Константиновском дворце. О ней лидеры договорились во время телефонного разговора 1 июля.

Это уже сложившаяся практика регулярных встреч двух президентов для обсуждения актуальных вопросов. Александр Лукашенко отметил – сегодня в непростой экономической обстановке Беларуси удается справляться с трудностями именно благодаря тому, что экономика страны во многом завязана на сотрудничестве с Россией.

Фото: Kremlin.ru

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