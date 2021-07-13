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Лукашенко: противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору
Источник материала: ОНТ
В Беларуси противники власти перешли к индивидуальному террору. Об этом 13 июля в Санкт-Петербурге заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Безопасность граждан, совместное противостояние санкционному давлению и перспективы сотрудничества обсуждают в Санкт-Петербурге президенты Беларуси и России.
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась на южном берегу Финского залива в Константиновском дворце. О ней лидеры договорились во время телефонного разговора 1 июля.
Это уже сложившаяся практика регулярных встреч двух президентов для обсуждения актуальных вопросов. Александр Лукашенко отметил – сегодня в непростой экономической обстановке Беларуси удается справляться с трудностями именно благодаря тому, что экономика страны во многом завязана на сотрудничестве с Россией.
Фото: Kremlin.ru
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В Беларуси противники власти перешли к индивидуальному террору. Об этом 13 июля в Санкт-Петербурге заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с...
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