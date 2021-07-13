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КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича
Источник материала: ОНТ
К попытке
Следственное управление КГБ возбудил уголовное дело.
По данным следователей, преступление имеет явные признаки терроризма. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Виновных найдут и накажут по закону.
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К попытке поджога дома депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича. Следственное управление КГБ возбудил уголовное дело. По данным следователей,...
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