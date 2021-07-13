Украина не станет членом НАТО в ближайшие 10 лет

Источник материала: ОНТ

Украина в ближайшее десятилетие не будет членом НАТО, несмотря на все старания украинских властей. По оценке политологов, вхождению в Североатлантический союз мешает политика попрошайничества Киева.

Кроме того, это нарушит баланс сил в регионе и будет способствовать росту напряженности.

Также по мнению экспертов, Киеву не стоит бездумно и по указке Запада слепо присоединяться к западным санкциям. Такие шаги вредят политике добрососедства и экономически не выгодны.

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