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Украина не станет членом НАТО в ближайшие 10 лет
Источник материала: ОНТ
Украина в ближайшее десятилетие не будет членом НАТО, несмотря на все старания украинских властей. По оценке политологов, вхождению в Североатлантический союз мешает политика попрошайничества Киева.
Кроме того, это нарушит баланс сил в регионе и будет способствовать росту напряженности.
Также по мнению экспертов, Киеву не стоит бездумно и по указке Запада слепо присоединяться к западным санкциям. Такие шаги вредят политике добрососедства и экономически не выгодны.
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Украина в ближайшее десятилетие не будет членом НАТО, несмотря на все старания украинских властей. По оценке политологов, вхождению в Североатлантический союз...
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