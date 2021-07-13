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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва гостиницы в Геленджике
Источник материала: ОНТ
В эти минуты разбирают завалы и на месте взрыва в Геленджике.
В частной гостинице, по предварительной информации, детонировал бытовой газ.
В здании выбиты окна, обломками завалены припаркованные машины. Пока сообщается об одном погибшем.
Пострадали пять человек, четверо из них – в реанимации. Всех постояльцев эвакуировали. Обстоятельства ЧП устанавливают.
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В эти минуты разбирают завалы и на месте взрыва в Геленджике. В частной гостинице, по предварительной информации, детонировал бытовой газ. В здании выбиты окна,...
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