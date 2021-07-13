День в истории – 13 июля: королевский переезд, военные победы и легендарный концерт Live Aid

Источник материала: ОНТ

Королевские переезды, военные победы и легендарные концерты: чем отметился этот день в истории?



13 июля 1837 года королева Великобритании Виктория переехала из Сент-Джеймсского дворца в Букингемский. С этого дня он является официальной резиденцией британских монархов. Кстати, один из авторов Букингемского дворца Эдуард Блор построил и Воронцовский дворец в Алупке.

Теперь к военным победам: в этот день 1944 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала Черняховского освободили столицу советской Литвы Вильнюс. Чтобы сохранить старинный город, Черняховский категорически запретил применять во время штурма тяжелую артиллерию и авиацию. Благодаря этому исторический центр Вильнюса дошел до наших дней без особых изменений.

И в этот день 1985 года в Лондоне и Филадельфии одновременно прошел крупнейший благотворительный рок-концерт Live Aid, все сборы от которого пошли голодающим в Эфиопии. На Live Aid выступили практически все суперзвезды, от Пола Маккартни и Queen до Мадонны. По телевидению концерт в 160 странах смотрели миллиард зрителей!

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