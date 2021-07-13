Сейм Литвы признал гибридной агрессией рост миграции со стороны Беларуси





Постановлением дается санкция правительству страны на использование Вооруженных сил для противодействия агрессии, а также возведение защитного заграждения на границе с нашей страной.





Также Сейм потребовал обеспечить привлечение к ответственности организаторов потоков незаконной миграции с учетом национальных санкций и судебного преследования, в том числе при необходимости инициировать международное расследование.





Также постановлением предполагается трактовать иностранцев из третьих стран, пересекших границу и не имеющих документов, как вероятных участников гибридной агрессии.





В странах—источниках миграции предлагается провести информационную кампанию с целью сдерживания мигрантов. Кроме того, Сейм поручил правительству добиваться возвращения мигрантов, которые не получили статуса беженца, в страны происхождения.





В случае усиления агрессии Сейм считает необходимым провести консультации с НАТО, в том числе США.





Парламент Литвы также обращается к странам-членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.





За постановление проголосовали 56 депутатов, двое выступили против, а 24 воздержались от голосования.