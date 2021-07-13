Мацукевич: У Путина осталась только Беларусь

– Сегодня Лукашенко внезапно вылетел к Путину. Заявлений для прессы после их переговоров уже традиционно не будет. Как вы оцениваете состояние отношений Беларуси и России на данный момент?





– Если отношения между государствами развиваются в нормальном режиме, на равноправной основе, то согласно международной практике их лидеры обмениваются визитами. Если сегодня вы приезжаете ко мне – то завтра уже я к вам приеду.





Такие визиты больше похожи на поездки подчиненного к вышестоящему. А в данном случае, с осени прошлого года Лукашенко регулярно летает в Россию (то в Сочи, то в Москву), но Путина в Минске мы давно не видели.





С осени прошлого года отношения властей двух стран точно имеют иное содержание и характер, чем прежде. Хотя непросто говорить, что именно они из себя представляют. Несмотря на длительные переговоры, многочасовое общение, их содержание нам толком неизвестно, все время приходится додумывать.





Хотя в целом понятно, что Лукашенко нужна поддержка Москвы. Важность этой поддержки продолжает только возрастать на фоне санкционного давления Запада.





С другой стороны, конфронтация между Беларусью и Западом на руку России. По всей видимости, со стороны Кремля она активно поддерживается. Думаю, в Москве с большим удовольствием наблюдают за тем, как сгорают последние мосты сотрудничества между Минском и европейскими столицами.





Последним формальным таким мостиком было «Восточное партнерство», направление, где проявлялась самостоятельность внешней политики Беларуси.





– Что еще могут обсуждать Путин и Лукашенко кроме помощи белорусским властям?





– Может идти согласование планов совместных действий на западном направлении.

Хотя Беларуси как стране такая конфронтация с Западом не нужна, это не соответствует ее интересам. Тем более, что конфронтация идет не с далеким регионом, находящимся где-нибудь в Латинской Америке, а речь идет об отношениях с нашими прямыми соседями.





Это страшный сон белоруса – проснуться в стране, которая оказалась в конфронтации со всеми своими соседями за исключением России – и с севера, и с запада, и с юга. Беларусь таким образом оказывается в полной зависимости от Москвы.





Россия всегда очень трепетно относилась к успехам Беларуси на западном направлении, то же участие страны в «Восточном партнерстве» вызывало массу раздражения. Подобные инструменты Москва рассматривала как попытки ЕС перетянуть постсоветские государства на свою сторону. Что во многом удалось: по сути у России осталась только Беларусь.





Теперь же Москву не только ничего не раздражает, а ее глаз радует картинка жесткой конфронтации Беларуси с западными странами.





И обратите внимание, как на этом фоне преобразился имидж Путина. Если после событий 2014 года в Украине улучшился имидж Лукашенко на Западе, он перестал быть последним диктатором в Европе, то сейчас главы Беларуси и России поменялись местами.





В каком-то смысле белорусы оказались заложниками ситуации. Страна вовлечена в конфликт, который ей абсолютно невыгоден и не отвечает ее интересам. Ситуация движется по конфликтным рельсам и поезд только набирает скорость.