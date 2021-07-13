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Совмин: молодежь в Беларуси отдает предпочтение работе в сфере услуг

13.07.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более 60% белорусской молодежи работает в сфере услуг. Такая цифра приводится в постановлении Совмина № 349 от 19 июня 2021 года, которым утверждена стратегия развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года.

Совмин: молодежь в Беларуси отдает предпочтение работе в сфере услуг
Фото pixabay.com

Наибольший удельный вес молодежи в общей численности работников отмечается по нескольким видам экономической деятельности.

Это услуги по временному проживанию и питанию, информация и связь (около 40%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (около 30%), финансовая и страховая деятельность, творчество, спорт, развлечения и отдых (более 20%).

По официальным данным, которые учитывают методологию Международной организации труда, уровень молодежной безработицы в Беларуси снизился с 7,8% в 2016 году до 6,5% — в 2020 году.

Одновременно отмечается снижение числа безработной молодежи в возрасте 16–30 лет с 107 тысяч человек в 2016 году до 75 тысяч человек — в 2020 году.

При этом в общей численности безработных молодежь составляет более 36%.

На 1 января 2021 года в Беларуси количество молодежи, чей возраст составляет от 14 лет до 31 года, составило 1 858 464 человека, сообщает Белстат.

 

 

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Более 60% белорусской молодежи работает в сфере услуг.
 
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