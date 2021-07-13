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Под Гомелем уничтожили 20 соток конопли

13.07.2021 16:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Гомелем уничтожен участок с коноплей, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сегодня возле деревни Поколюбичи Гомельского района вырвали и измельчили кусты конопли на участке в 20 соток, после чего более 40 кг растений уничтожили.

Сотрудники наркоконтроля установили место произрастания наркозелья после задержания гомельчанина, у которого при себе был пакет с веществом растительного происхождения весом 170 г. В воскресенье, 11 июля, 33-летнего мужчину задержали при поддержке бойцов ОМОН УВД. Экспертиза подтвердила, что изъятое у него вещество является марихуаной.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники наркоконтроля установили место произрастания наркозелья после задержания гомельчанина, у которого при себе был пакет с веществом растительного...
 
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