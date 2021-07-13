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Литва: Механизм возращения в Беларусь нелегальных мигрантов не работает

13.07.2021 16:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Механизм передачи Беларуси нелегальных мигрантов, которые с территории соседней страны массово проникают в Литву, не действует, поэтому применить его невозможно.

Об этом во вторник, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"Ранее мигранты, нелегально пересекшие границу, передавались обратно Беларуси, с территории которой попадали в Литву, в соответствии с определенными процедурами", - сказала она.

«Сейчас этого не происходит. Процедуры не работают, таков сознательный выбор режима [Лукашенко], поэтому просто вернуть нелегалов нельзя", - отметила глава правительства.

Она утверждала, что, выполняя установку властей, погранслужба Беларуси прикрывает нелегальную миграцию. "Пограничники даже устраняют следы нелегалов на контрольной полосе, чтобы нельзя было воочию видеть, откуда пришли эти люди", - сказала Шимоните.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 732 нелегала преимущественно из стран Азии, что в 21,4 раза больше, чем за весь 2020 год. Правительство Литвы 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

 
 
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Механизм передачи Беларуси нелегальных мигрантов, которые с территории соседней страны массово проникают в Литву, не действует, поэтому применить его невозможно.
 
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