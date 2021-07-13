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Госканалы не могут найти подрядчика для SEO сайтов - 2 конкурса провалились
Источник материала: Партизан
Национальная телерадиокомпания Беларуси открыла конкурс на проведение работ по SEO-продвижению и оптимизации сайтов госканалов — tvr.by и belarus24.by.
С июня истекли два дедлайна — подрядчик так и не был найден, сообщает
Информация о поиске исполнителя для продвижения сайтов госканалов
Цель проекта обозначена так: «улучшение видимости сайта в поисковых системах Google и Яндекс, рост органического трафика и лояльности посетителей сайта».
С июня 2021 года были проведены уже два конкурса по выбору подрядчика для работ над сайтом tvr.by. Оба они провалилсь. В первом конкурсе поучаствовал лишь один ИП, во втором участников не было вовсе.
После двух неудачных конкурсов был изменен вид процедуры закупки: с «открытого конкурса» на «закупку из одного источника».
Из Закона РБ о государственных закупках товаров (работ, услуг).
Статья 49. Процедура закупки из одного источника — вид процедуры государственной закупки, представляющий собой способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственной закупки, при которой заказчик предлагает заключить договор только одному потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю).
<…> Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик (организатор) проводит изучение конъюнктуры рынка в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.
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Национальная телерадиокомпания Беларуси открыла конкурс на проведение работ по SEO-продвижению и оптимизации сайтов госканалов — tvr.by и belarus24.by.
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