ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илон Маск назвал условие "смерти" Tesla

13.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания «умерла» бы, если бы он не занимал свой пост.



Такое условие для «смерти» предприятия он назвал на судебных слушаниях по делу о приобретении SolarCity, которую Tesla купила в 2016 году, пишет Reuters.

Иск подали акционеры производителя электромобилей — пенсионные фонды и фонды, управляющие активами. По их версии, Маск надавил на совет директоров Tesla, чтобы компания выкупила SolarCity за сумму в 2,6 миллиарда долларов. 

Тогда самому Маску принадлежало примерно по 22 процента в обоих предприятиях. При этом SolarCity была основана его родственниками, и истцы не исключают, что сделка была направлена на то, чтобы спасти инвестиции Маска в этой компании.

Выступая в суде, Маск заявил, что «очень старался не быть главой Tesla», но ему «пришлось, иначе, честно говоря, Tesla бы умерла». Он также сообщил, что сделкой с SolarCity занимался совет директоров, а он не был членом комитета, который обсуждал условия покупки. Руководитель Tesla добавил, что «вообще не знал, что происходит», а отвечая на вопросы адвоката акционеров назвал его «плохим человеком».

Истцы, которые считают, что Маск в силу своих связей с советом директоров Tesla выступает контролирующим акционером вопреки миноритарной доле в собственности, добиваются того, чтобы он возместил компании расходы по сделке.

Это не единственный судебный процесс, с которым сталкивался миллиардер за последнее время. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в мошенничестве после того, как он с публикацией в Twitter о выкупе акций Tesla добился роста стоимости акций компании. Тогда ему пришлось временно покинуть свой пост в предприятии.

В 2019 году Маску удалось выиграть суд по частному иску о клевете за употребление слова «педофил» в отношении британского дайвера Вернона Ансворта, участвовавшего в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде. Присяжные посчитали, что высказывание является оскорблением, а не клеветой.

В начале 2021 года стало известно о деле в отношении еще одной компании Маска — SpaceX. Министерство юстиции США получило жалобу от человека, который утверждал, что в марте 2020 года он проходил собеседование на одну из должностей, но ему отказали в трудоустройстве из-за отсутствия гражданства страны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания «умерла» бы, если бы он не занимал свой пост.
 
Новости дня
Новости разные
 
День в истории – 13 июля: королевский переезд, военные победы и легендарный концерт Live Aid
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by