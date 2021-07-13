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В Минске раздают… бесплатные помещения для бизнеса. В чем подвох?
Источник материала: Партизан
80 изолированных помещений предлагают для бизнеса в Минске за 0 рублей. Главным условием является оформление договора обязательства по созданию рабочих мест.
Также недвижимость могут дать хозяйственным обществам, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) принадлежит городу, сообщила заместитель председателя комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова агентству «Минск—Новости».
Эти изолированные помещения находятся в подвалах, на первых и цокольных этажах жилых домов. Их не планируют использовать, они не включены в хозяйственный оборот.
Места можно ипользовать с любыми целями, но с учетом требований санитарных и противопожарных норм, возможных в жилом доме.
Это не первый раз, когда можно арендовать бесплатно. Такую информацию переодически размещают на сайте Мингорисполкома в разделе «Бизнес-портал Минска» или на сайте Госкомитета по имуществу.
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80 изолированных помещений предлагают для бизнеса в Минске за 0 рублей. Главным условием является оформление договора обязательства по созданию рабочих мест.
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