В Минске раздают… бесплатные помещения для бизнеса. В чем подвох?

Также недвижимость могут дать хозяйственным обществам, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) принадлежит городу, сообщила заместитель председателя комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова агентству «Минск—Новости».





Эти изолированные помещения находятся в подвалах, на первых и цокольных этажах жилых домов. Их не планируют использовать, они не включены в хозяйственный оборот.





Места можно ипользовать с любыми целями, но с учетом требований санитарных и противопожарных норм, возможных в жилом доме.





Это не первый раз, когда можно арендовать бесплатно. Такую информацию переодически размещают на сайте Мингорисполкома в разделе «Бизнес-портал Минска» или на сайте Госкомитета по имуществу.







