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Россияне взяли рекордный объем кредитов, чтобы съездить в отпуск

13.07.2021 17:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россияне взяли рекордный объем кредитов, чтобы съездить в отпуск
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Российские потребители продолжают наращивать долг с беспрецедентной в истории скоростью, несмотря на падение реальных располагаемых доходов до минимума за 10 лет.

В июне банки выдали физлицам 1,7 миллиона кредитов наличными, что стало рекордом за все время доступной статистики (с 1991 года), подсчитали в Объединенном кредитном бюро.

По сравнению с маем выдачи выросли еще на 8%, а относительно июня прошлого года - на 53%.

Новый виток кредитного бума породило сложение двух факторов: изменение политики ЦБ РФ и сезон отпусков, отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Во-первых, банки стремились нарастить кредитный портфель, поскольку ожидают повышения ключевой ставки, из-за которого деньги для них станут дороже. Во-вторых, с 1 июля ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским займам, чтобы охладить рынок, растущий с двузначной скоростью.

Это «простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты», констатирует Александрович.

«Также влияние оказал сезонный фактор - в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной», - указывает он.



В денежном выражении июнь также стал рекордным: на руках физлиц оказалось 622,9 млрд рублей кредитов наличными, подсчитали аналитики Frank RG. На такие займы пришлось половина всех выданных кредитов (1,3 триллиона рублей за месяц).

Спрос на кредиты растет в том числе из-за начала отпусков, отмечает директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков (его цитирует Forbes).

В условиях закрытых границ турпоток на курорты Краснодарского края только за пять месяцев 2021 года на 11% обогнал показатель за весь докризисный 2019 год. Власти в Сочи на начало июня оценивали загрузку отелей на 95%.

За первое полугодие, по данных ОКБ, банки выдали почти 9 млн потребительских кредитов - на 44% больше, чем в тот же период прошлого года.

Общий долг домохозяйств, согласно статистике ЦБ, на конец мая достиг 23,413 трлн рублей. За год он вырос на 3,673 триллиона, или 18,6%.
 
 
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В июне банки выдали физлицам 1,7 миллиона кредитов наличными.
 
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