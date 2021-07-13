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Обыск у предпринимателя, которого арестовывали за майку с гербом Речицы
Источник материала: UDF
Денис Шиленок / t.me/palesse.press
В мае Денис Шиленок был осуждён на 25 суток ареста за то, что ходил в майке с официальным гербом Речицы — "Погоней".
Ранее мужчина ещё дважды попадал за решётку за участие в акциях протеста.
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Ранее мужчина дважды попадал за решётку за участие в акциях протеста.
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