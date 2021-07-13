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Обыск у предпринимателя, которого арестовывали за майку с гербом Речицы

13.07.2021 17:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обыск у предпринимателя, которого арестовывали за майку с гербом Речицы
Денис Шиленок​ / t.me/palesse.press
Милиционеры пришли домой к речицкому предпринимателю Денису Шиленку с постановлением об обыске. Всё происходит в рамках уголовного дела по ст. 289 (Акт терроризма), сообщают правозащитники "Весны"

В мае Денис Шиленок был осуждён на 25 суток ареста за то, что ходил в майке с официальным гербом Речицы — "Погоней".

Ранее мужчина ещё дважды попадал за решётку за участие в акциях протеста.
 
 
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Ранее мужчина дважды попадал за решётку за участие в акциях протеста.
 
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