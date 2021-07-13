Источник материала: UDF



Денис Шиленок​ / t.me/palesse.press

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обыск у предпринимателя, которого арестовывали за майку с гербом Речицы Ранее мужчина дважды попадал за решётку за участие в акциях протеста.

В маебыл осуждён на 25 суток ареста за то, что ходил в майке с официальным гербом Речицы — "Погоней".Ранее мужчина ещё дважды попадал за решётку за участие в акциях протеста.