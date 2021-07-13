«Еврорадио» ищет возможности для переезда редакции из Беларуси

После закрытия минского корпункта зарегистрированное в Польше «Европейское радио для Беларуси» («Еврорадио») ищет возможности перевезти сотрудников в Варшаву, сообщил на пресс-конференции 13 июля его главный редактор Павел Свердлов.





Корпункт «Еврорадио» был закрыт 6 июля — в день публикации соответствующего постановления Совета министров от 2 июля № 378, передает БелаПАН .

«Юридическое лицо нельзя закрыть по щелчку пальцев. Это абсолютно формальный технический процесс. Он продолжается, и только поэтому нельзя пока сказать, что "Еврорадио" ушло из Беларуси окончательно. И, конечно, потому, что многие сотрудники остаются здесь. Когда все эти юридические формальности будут закончены, тогда будет всё», — сказал Свердлов.

По его словам, «Еврорадио» официально работало в Беларуси почти 12 лет — с 2009 года. «За это время были обыски и задержания, но наш корреспондентский пункт работал, власти признавали наше право заниматься журналистикой. Теперь это право не признается», — заявил главред.

«Я надеюсь, мы когда-нибудь снова получим аккредитацию и будем работать, но для этого, судя по всему, должны произойти те пресловутые перемены», — отметил Свердлов.