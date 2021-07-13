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Срок содержания под стражей Андрея Александрова продлили до 12 сентября

13.07.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Срок содержания под стражей журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова продлен на два месяца, а не на один, как сообщалось ранее. Александров останется под стражей минимум до 12 сентября, сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский.

Срок содержания под стражей Андрея Александрова продлили до 12 сентября

По словам защитника, следователь не приходил к журналисту, чтобы ознакомить с решением о продлении срока — ему «принесли факс».

30 июня Александрову было предъявлено новое обвинение — по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса (измена государству). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее журналист обвинялся по ч. 1 и 2 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Максимальный срок содержания под стражей по этой статье — шесть месяцев (наказания — три года). Этот срок истек 12 июля.

Александров и его подруга Ирина Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где в 2014—2018 годах он работал заместителем директора.

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил после задержания замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов разным лицам. Деньги для этих целей были предоставлены фондом By_help.

Правозащитники утверждают, что оплата штрафов не является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Как пояснил БелаПАН правозащитник Валентин Стефанович, если бы Александров их действительно финансировал, его цели и умысел были бы направлены на то, чтобы платить деньги людям за совершение конкретных действий. По мнению Стефановича, в данном случае Александров занимался правозащитной благотворительной деятельностью, «потому что деньги были собраны людьми для того, чтобы кому-то помогать». Стефанович считает предъявленное обвинение неуместным и связывает его с публичной и правозащитной деятельностью Александрова.

 
Теги: Минск
 
 
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Срок содержания под стражей журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова продлен на два месяца, а не на один, как сообщалось ранее. Александров останется под...
 
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