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Александр Лукашенко: они перешли к индивидуальному террору против тех людей, которые говорили откровенно

13.07.2021 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июля в Константиновском дворце в Стрельне прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: они перешли к индивидуальному террору против тех людей, которые говорили откровенно

Лидеры не оставили без внимания защищенность и безопасность двух стран, санкционное давление. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России.

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: с террором и прочим мы справимся, главное – это экономика

Александр Лукашенко: они перешли к индивидуальному террору против тех людей, которые говорили откровенно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы выдержим. Но главное, как я вижу сейчас, да и вы тоже, – это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне нашего государства, безопасности.

Я тоже вам многое расскажу, что происходит. Динамика бешеная, каждый день что-то меняется. И самое главное, если в общем говорить, Владимир Владимирович – мы и тогда с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа, с мятежа все началось – они перешли к индивидуальному террору.

Я информировал вас по некоторым вопросам, и каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государство и государственность. Сейчас уже на депутатов перешли. Подбирают время, атакуя жилье, когда дети дома. Пытаются надавить, запугать. Я думаю, это дело времени, мы всех их вычислим, найдем и привлечем к ответственности. Притом в такой серьезной форме.

Александр Лукашенко: они перешли к индивидуальному террору против тех людей, которые говорили откровенно

Этот визит не стал внезапным, о встрече главы государств договорились еще 1 июля во время телефонного разговора. Визит продолжает уже сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов. Предыдущая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 28 мая в Сочи.

 
 
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Новости Беларуси. 13 июля в Константиновском дворце в Стрельне прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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