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Александр Лукашенко: нечего нам по этому поводу париться, мы экономике уделяем больше внимания, чем в СССР
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торгово-экономическое взаимодействие Беларуси и России, вопросы безопасности двух государств и индивидуальный террор, который развернулся у нас в стране. Все это – главные темы встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 13 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры лидеров двух стран прошли в Константиновском дворце в Стрельне – старейшем пригороде Санкт-Петербурга. Встрече президентов предшествовала большая и плодотворная работа правительств двух государств по вопросам дальнейшего сотрудничества. Надо сказать, что акцент прежде всего на экономическую составляющую. Несмотря на сложное время из-за пандемии и абсурдного давления извне, белорусско-российские отношения только укрепились. Так, за пять месяцев 2021 года товарооборот вырос больше чем на 37 %, сократился белорусский внешний долг. Все это говорит о том, что наша страна – надежный и проверенный партнер. Это подчеркнул Владимир Путин.
В свою очередь глава нашего государства отметил, что в эти сложные времена Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: нечего нам по этому поводу париться, мы экономике уделяем больше внимания, чем в СССР
Новости Беларуси. Торгово-экономическое взаимодействие Беларуси и России, вопросы безопасности двух государств и индивидуальный террор, который развернулся у...
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