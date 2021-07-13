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Александр Лукашенко: нечего нам по этому поводу париться, мы экономике уделяем больше внимания, чем в СССР

13.07.2021 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торгово-экономическое взаимодействие Беларуси и России, вопросы безопасности двух государств и индивидуальный террор, который развернулся у нас в стране. Все это – главные темы встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 13 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: нечего нам по этому поводу париться, мы экономике уделяем больше внимания, чем в СССР

Переговоры лидеров двух стран прошли в Константиновском дворце в Стрельне – старейшем пригороде Санкт-Петербурга. Встрече президентов предшествовала большая и плодотворная работа правительств двух государств по вопросам дальнейшего сотрудничества. Надо сказать, что акцент прежде всего на экономическую составляющую. Несмотря на сложное время из-за пандемии и абсурдного давления извне, белорусско-российские отношения только укрепились. Так, за пять месяцев 2021 года товарооборот вырос больше чем на 37 %, сократился белорусский внешний долг. Все это говорит о том, что наша страна – надежный и проверенный партнер. Это подчеркнул Владимир Путин.

Александр Лукашенко: нечего нам по этому поводу париться, мы экономике уделяем больше внимания, чем в СССР

В свою очередь глава нашего государства отметил, что в эти сложные времена Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне.

Александр Лукашенко: они перешли к индивидуальному террору против тех людей, которые говорили откровенно

Александр Лукашенко: нечего нам по этому поводу париться, мы экономике уделяем больше внимания, чем в СССР

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Террор этот и прочее – мы справимся. Главное – это экономика. Если мы выдержим этот экономический удар, уже вместе с Россией, они же против России санкции постоянно продлевают, вводят и прочее. Я думаю, как я вам когда-то говорил, нечего нам по этому поводу париться, мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в Советском Союзе, на людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не «выдержим», мы будем развиваться, это не вопрос. Сегодня не получится у них монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится, мир изменился, мир совершенно другой. А мы своими мозгами должны жить. Все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось.

 
 
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Новости Беларуси. Торгово-экономическое взаимодействие Беларуси и России, вопросы безопасности двух государств и индивидуальный террор, который развернулся у...
 
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