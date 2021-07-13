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В Минской области в ДТП с участием мототранспорта с начала июля погибли 7 человек

13.07.2021 17:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с начала июля в ДТП с участием мототранспорта погибли семь человек. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"С 1 по 13 июля на территории Минской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в результате которых семь человек погибли, девять - получили травмы различной степени тяжести. Половина ДТП произошла по вине самих мотоциклистов. Основные факторы, оказывающие влияние на тяжесть последствий, - отсутствие навыков у водителей мототранспорта, нарушение правил маневрирования, лихачество и превышение скорости", - рассказали в УВД.

С начала открытия мотосезона стражами дорог выявлено 1412 правонарушений со стороны водителей мототранспорта. Из них в состоянии алкогольного опьянения управляли 83 водителя и 363 - не имели права управления данным видом транспорта. В результате 288 мотоциклов доставлено на штрафплощадки.

"ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям двухколесных транспортных средств соблюдать меры безопасности при движении, скоростной режим и правила маневрирования. Не совершайте необдуманных действий на дороге", - добавили в УВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С начала открытия мотосезона стражами дорог выявлено 1412 правонарушений со стороны водителей мототранспорта. Из них в состоянии алкогольного опьянения управляли...
 
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