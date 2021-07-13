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Россиянину Дудникову продлили срок содержания под стражей до 6 августа

13.07.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанному в Беларуси россиянину Егору Дудникову продлили срок содержания под стражей до 6 августа.



"Срок содержания под стражей продлили до 6 августа", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Антон Гашинский во вторник. 

Ранее следствие отказалось изменить Дудникову меру пресечения и перевести его из СИЗО под домашний арест. 

Как сообщалось, 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой грозит до трех лет лишения свободы.

Дудников живет в Минске около года. Зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр, рекламных роликов и т.д. 

Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Егор Дудников признан правозащитниками политзаключенным.
 
Теги: Минск
 
 
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Задержанному в Беларуси россиянину Егору Дудникову продлили срок содержания под стражей до 6 августа.
 
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