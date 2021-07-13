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Кто против? Какие страны проголосовали за резолюцию по Беларуси
13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На 47-м заседании Совета по правам человека рассмотрена резолюция о положении с правами человека в Беларуси.
21 государство-член проголосовало за, 7 — против, еще 19 воздержались.
Мандат спецдокладчика по Беларуси продлен еще на год.
Вот как проходило голосование.
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На 47-м заседании Совета по правам человека рассмотрена резолюция о положении с правами человека в Беларуси.
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