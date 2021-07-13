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Кто против? Какие страны проголосовали за резолюцию по Беларуси

13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На 47-м заседании Совета по правам человека рассмотрена резолюция о положении с правами человека в Беларуси.

21 государство-член проголосовало за, 7 — против, еще 19 воздержались.

Мандат спецдокладчика по Беларуси продлен еще на год.

Вот как проходило голосование.

Кто против? Какие страны проголосовали за резолюцию по Беларуси

 
 
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На 47-м заседании Совета по правам человека рассмотрена резолюция о положении с правами человека в Беларуси.
 
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