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Сейм Литвы признал рост нелегальной миграции со стороны Беларуси проявлением гибридной агрессии
Источник материала: Навiны
Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси, сообщает сайт литовского парламента.
В проекте резолюции,
Литовские парламентарии выразили озабоченность тем, что «гибридная агрессия может прогрессировать и стать основой для новых угроз в контексте крупномасштабных [белорусско-российских] военных учений "Запад"».
Они подчеркнули, что вследствие нелегальной миграции, «организованной недружественными режимами», приведшей к объявлению чрезвычайной ситуации в стране, под угрозой оказались «конституционный строй и общество Литовской Республики».
Депутаты предлагают правительству страны принять все необходимые меры для предотвращения угрозы гибридной агрессии, в том числе использовать вооруженные силы для защиты границы с Беларусью, в кратчайшие сроки возвести на ней физический барьер.
Они также предлагают «обеспечить привлечение к ответственности организаторов потоков нелегальной миграции, в том числе белорусских физических и юридические лица, с учетом национальных санкций и санкций Европейского союза, судебного преследования и, при необходимости, возбуждения международного расследования по факту организации и способствования нелегальной миграции».
Литовские депутаты предлагают инициировать в странах, откуда прибывают нелегальные мигранты, информационную кампанию, чтобы удержать потенциальных нарушителей от «участия в преступной деятельности при незаконном пересечении госграницы Литвы».
Правительству также предложено добиваться возвращения в страны происхождения всех нелегальных мигрантов, у которых нет законных оснований для подачи заявления о предоставлении статуса беженца, с помощью действующих соглашений о реадмиссии или подписания новых документов такого характера.
В случае продолжения и усиления гибридной агрессии правительству предлагается вступить в контакт со странами НАТО, в частности с США, на основании ст. 4 Североатлантического договора, который предусматривает консультации, если по мнению какой-либо из сторон договора «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».
Депутаты предложили правительству обратиться к иным государствам ЕС, Европейской комиссии и другим институциям с призывом «проявить солидарность и оказать Литве необходимую поддержку в борьбе с гибридной агрессией».
За прошедшие сутки в Литве задержано 56 нелегальных мигрантов, пересекших границу со стороны Беларуси. Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1055. Всего с начала года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1716 нелегалов — примерно в 21 раз больше, чем за весь 2020-й.
Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.
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Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны...
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