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«Наша Ніва» прекратила работу редакции в Беларуси по соображениям безопасности

13.07.2021 17:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Наша Ніва» остановила работу редакции в Беларуси в целях безопасности, сообщила на пресс-конференции 13 июля директор издания Анастасия Ровдо.

«Наша Ніва» прекратила работу редакции в Беларуси по соображениям безопасности

«Сейчас команда в стрессе. Часть остается в Беларуси, они не работают в данный момент. Часть находится за границей. К счастью, когда к нам пришли, сотрудники за рубежом смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой, мы немного перегруппировались», — сказала она, передает БелаПАН.

По словам Ровдо, оставшимся в стране сотрудникам редакция дала время подумать, готовы ли они переехать за рубеж, чтобы продолжить работу. «Наша задача — создать условия, чтобы редакция в каком-то новом формате возродилась не в Беларуси», — заявила Ровдо.

Также она сообщила, что команда «НН» работает над восстановлением сайта издания.

По мнению Ровдо, последние действия властей говорят о том, что в Беларуси фактически введен запрет на профессию.

«Работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. Ты просто идешь в тюрьму под уголовную статью, — заявила журналистка. — Для нас было важно оставаться со своим народом до последнего, и мы это делали. Но сейчас, когда четверо наших коллег за решеткой, это невозможно. Конечно, мы думаем о варианте продолжать работу за границей, как бы нам ни было прискорбно об этом думать. Мы хотели бы жить в своей стране, и для нас большая трагедия, что мы сегодня должны думать о том, как уехать из страны, а не о том, как вернуться туда поскорее».

Утром 8 июля сайт NN.by был заблокирован по решению Министерства информации. В этот же день прошли обыски в редакции, офисе бухгалтерии и дома у четырех сотрудников «НН», которые впоследствии были задержаны.

 
 
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«Наша Ніва» остановила работу редакции в Беларуси в целях безопасности, сообщила на пресс-конференции 13 июля директор издания Анастасия Ровдо.
 
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