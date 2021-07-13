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Маевский подписал контракт со словенским клубом "Целе"
Источник материала: Партизан
Беларусский хавбек Иван Маевский перешел в словенским клуб «Целе», передает пресс-служба словенской команды.
Ранее 33-летний полузащитник играл за «Ротор», где в сезоне 2020/2021 провел 5 матчей.
Подробную статистику Маевского можно посмотреть здесь.
«Целе» в минувшем сезоне занял седьмое место в чемпионате Словении.
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Беларусский хавбек Иван Маевский перешел в словенским клуб «Целе», передает пресс-служба словенской команды.
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