ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Добрались и до писателей: Минюст проводит срочную проверку деятельности СБП

13.07.2021 18:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство юстиции Беларуси проводит проверку документов еще одной общественной организации - Союза белорусских писателей. Об этом сообщил сайт СБП.

В письме начальницы управления по вопросам некоммерческих организаций Елены Кириченко, которое поступило в СБП, сообщается о проведении Минюстом контрольных мероприятий по изучению деятельности организации "Союз белорусских писателей".

В письме запрашивается массив документов с 1 января 2018 года до 1 июля 2021 года по 27 пунктам, связанных с уставной деятельностью организации. Документы нужно представить до 13 июля.

Именно в этот день и пришло заказное письмо от Министерства юстиции Республики Беларусь. 

Документ №06-12 от 06.07.2021 прошел почту в тот же день и только 09.07.2021, в пятницу, по почтовому штемпелю, поступил в отделение номер 220012 (Минск-12). Адресат получил его утром 13 июля.

СБП направил в Министерство юстиции запрос о продлении срока представления информации на два дня, до 15 июля 2021 года.

Ранее внеплановая проверка со стороны Министерства юстиции началась в отношении других общественных организаций - Белорусского ПЕН-центра, Белорусской ассоциации журналистов, объединений «Экодом», «Звено», движения «За свободу», объединения белорусов мира "Бацькаўшчына" и Центра «Третий сектор».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции Беларуси проводит проверку документов еще одной общественной организации - Союза белорусских писателей. Об этом сообщил сайт СБП.
 
Новости дня
Новости разные
 
Асудзілі чалавека, які зьняў на відэа здарэньне з атракцыёнамі ў Александрыі, яго затрымліваў КДБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by