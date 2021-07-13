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Пока не успели все подчистить: эксперт рассказал как предприятия ВПК обходят санкции
Источник материала: Партизан
Военный обозреватель Егор Лебедок обратил внимание на странности в официальной информации по госзакупкам.
"Три недели назад
И предположил, что по аналогии с действиями России с 2016 года из-за санкций будут изыматься из общего доступа планы госзакупок оборонных предприятий и информация о закупках, а также, что будет доработано законодательство в этой части, но уже постфактум.
Доработок законодательства в части госсзакупок предприятиями ВПК в открытом доступе с июня 2020 года пока не видно, а вот упомянутые меры начали предприниматься.
С электронной торговой площадки
Но есть и еще одна ЭТП -
В частности, там есть
По представленным на icetrade.by
Возможно, просто по одной площадке команда убрать закупки дана и выполнена, а про вторую пока забыли", - поясняет Лебедок.
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Военный обозреватель Егор Лебедок - о том, как беларуский ВПК обходит санкции, а западные компании помогают это делать - ведь, как мы помним, деньги не пахнут.
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