Пока не успели все подчистить: эксперт рассказал как предприятия ВПК обходят санкции

писал о том, что в госзакупках некоторых предприятий ВПК во избежание проблем с поставкой комплектующих наименование закупок начали писать без конкретики, а техническое задание выдается лишь по письменному обращению в организацию, - пишет Егор Лебедок. "Три недели назадо том, что в госзакупках некоторых предприятий ВПК во избежание проблем с поставкой комплектующих наименование закупок начали писать без конкретики, а техническое задание выдается лишь по письменному обращению в организацию, -Егор Лебедок.





И предположил, что по аналогии с действиями России с 2016 года из-за санкций будут изыматься из общего доступа планы госзакупок оборонных предприятий и информация о закупках, а также, что будет доработано законодательство в этой части, но уже постфактум.





Доработок законодательства в части госсзакупок предприятиями ВПК в открытом доступе с июня 2020 года пока не видно, а вот упомянутые меры начали предприниматься.





goszakupki.by убраны закупки предприятий ВПК (за исключением некоторых старых, хотя с большего история почищена, и по непрофильной деятельности), включая историю тех, в которых ранее было написано общее наименование и доступ к ТЗ по обращению. С электронной торговой площадкиубраны закупки предприятий ВПК (за исключением некоторых старых, хотя с большего история почищена, и по непрофильной деятельности), включая историю тех, в которых ранее было написано общее наименование и доступ к ТЗ по обращению.





icetrade.by . На ней пока таких мер не принято, во всяком случае не в том масштабе, как на goszakupki.by. Но есть и еще одна ЭТП -. На ней пока таких мер не принято, во всяком случае не в том масштабе, как на goszakupki.by.





закупка ОАО «Техника связи» мачты бельгийской кампании Teksam Company . В частности, там естьОАО «Техника связи»













результатам закупок виден и открытый обход санкций. Например, 30 июня беларусская организация заключила договор с одним из предприятий ВПК, входящим в санкционный список ЕС , на поставку 12 гидромоторов производства Дании. По представленным на icetrade.byзакупок виден и открытый обход санкций. Например, 30 июня













Возможно, просто по одной площадке команда убрать закупки дана и выполнена, а про вторую пока забыли", - поясняет Лебедок.







