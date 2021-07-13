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Пока не успели все подчистить: эксперт рассказал как предприятия ВПК обходят санкции

13.07.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военный обозреватель Егор Лебедок обратил внимание на странности в официальной информации по госзакупкам.

Пока не успели все подчистить: эксперт рассказал как предприятия ВПК обходят санкции
"Три недели назад писал о том, что в госзакупках некоторых предприятий ВПК во избежание проблем с поставкой комплектующих наименование закупок начали писать без конкретики, а техническое задание выдается лишь по письменному обращению в организацию, - пишет Егор Лебедок.

И предположил, что по аналогии с действиями России с 2016 года из-за санкций будут изыматься из общего доступа планы госзакупок оборонных предприятий и информация о закупках, а также, что будет доработано законодательство в этой части, но уже постфактум.

Доработок законодательства в части госсзакупок предприятиями ВПК в открытом доступе с июня 2020 года пока не видно, а вот упомянутые меры начали предприниматься. 

С электронной торговой площадки goszakupki.by убраны закупки предприятий ВПК (за исключением некоторых старых, хотя с большего история почищена, и по непрофильной деятельности), включая историю тех, в которых ранее было написано общее наименование и доступ к ТЗ по обращению.

Но есть и еще одна ЭТП - icetrade.by. На ней пока таких мер не принято, во всяком случае не в том масштабе, как на goszakupki.by. 

В частности, там есть закупка ОАО «Техника связи» мачты бельгийской кампании Teksam Company



По представленным на icetrade.by результатам закупок виден и открытый обход санкций. Например, 30 июня беларусская организация заключила договор с одним из предприятий ВПК, входящим в санкционный список ЕС, на поставку 12 гидромоторов производства Дании.



Возможно, просто по одной площадке команда убрать закупки дана и выполнена, а про вторую пока забыли", - поясняет Лебедок.
 
 
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Военный обозреватель Егор Лебедок - о том, как беларуский ВПК обходит санкции, а западные компании помогают это делать - ведь, как мы помним, деньги не пахнут.
 
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