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Новое общение Лукашенко и Путина: «Это не встречи, на которых что-то решается»
13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Три вопроса и три ответа, связанных с новой встречей правителей Беларуси и России.
В связи с очередной встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина «Филин» попросил директора Института политических исследований «Политическая сфера» Андрея Казакевича ответить на три вопроса.
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– Заявлений для прессы после переговоров правителей уже традиционно не будет. Почему так? Разве нормально, что правители не считают нужным что-то объяснять своим народам?
– Основная причина такой ситуации в том, что конкретных результатов по итогам этих встреч нет. Соответственно нечего публике и рассказывать.
Встречи Лукашенко и Путина посвящены не столько решению проблем, сколько их обсуждению. Например, есть внутрибелорусский политический кризис, есть необходимость проведения политической реформы (на этом настаивала Россия) – и вот обсуждается, в каком виде ее можно провести.
Кроме того, как можно публично признать, что ты три часа обсуждал будущее политическое устройство Беларуси с лидером соседнего государства?
Встречи Лукашенко и Путина – это не встречи, на которых что-то решается (или, по крайней мере, решения занимают небольшую часть их общения). Основное время уходит на обсуждение, обмен мнениями.
– Дмитрий Песков сообщил, что стороны обсудят «попытки коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси». Заинтересована ли Москва в совместных действиях с Минском против Запада?
– Вероятно, нет. Россия заинтересована в поддержке Беларуси своей линии в отношениях с Западом. Но подставляться из-за Минска – это не в интересах Москвы. Не в принципах ее внешней политики последних 5-7 лет.
После нового витка напряжения в 2020-го-начале 2021-го годов напряжение в отношениях России и Запада немного снято недавней встречей Путина и Байденом.
Угроза со стороны Запада – в основном это белорусская тема. Лукашенко никогда не сталкивался с санкциями такого масштаба, которые были введены в последнее время, в такой ситуации ему важно получить поддержку России – либо финансовую, либо политическую, а лучше – и первую, и вторую.
– В начале встречи с Путиным Лукашенко заявил, что оппоненты режима перешли на индивидуальный террор, подразумевая «попытку поджога» дома депутата Гайдукевича. Зачем власти эта тема?
– Лукашенко нужно какое-то оправдание за проводимые репрессии – и перед белорусским обществом, и перед внешними игроками. Ему нужно доказать, что протест далеко не мирный, что атаки на общественные организации и медиа оправданы.
Думаю, эта тема будет подниматься не только в разговорах с представителями России, но и при контактах с другими партнерами – возможно, в том числе западными.
Хотя не думаю, что кто-то серьезно верит в факты террора. Тем более непонятно, как факт «индивидуального террора» можно перенести на все протестное сообщество, на миллионы несогласных?
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Три вопроса и три ответа, связанных с новой встречей правителей Беларуси и России.
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