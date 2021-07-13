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Из-за аномальной жары на полях горят комбайны. В МЧС рассказали, как вовремя предотвратить пожар

13.07.2021 18:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Градус уборочной повышается с каждым днем. На полях настоящая жара, да и аграрии работают ударно – иногда даже техника не выдерживает. В Минской области с начала страды произошло уже три пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По одному комбайну сгорело в Воложинском, Клецком и Солигорском районах. В связи с этим МЧС усиливает контроль за соблюдением техники безопасности. На полях дежурят пожарные расчеты, всю сельхозтехнику проверяют на наличие огнетушителей и других средств пожаротушения.

Как еще следят за сохранностью урожая, выяснял Вадим Смоляк.

Из-за аномальной жары на полях горят комбайны. В МЧС рассказали, как вовремя предотвратить пожар

Вадим Смоляк, корреспондент:
В Беларуси сохраняется жаркая погода. Знойная пора совпала с началом уборочной. Теперь аномально высокая температура может навредить не только людям, но и сельскохозяйственной технике, поэтому на помощь аграриям пришли сотрудники МЧС.

Из-за аномальной жары на полях горят комбайны. В МЧС рассказали, как вовремя предотвратить пожар

Это простая физика. Если на улице выше 30 градусов, то комбайны нагреваются в два-три раза сильнее. Поэтому периодическое самовозгорание техники – логика жизни, как цунами или лесные пожары.

Из-за аномальной жары на полях горят комбайны. В МЧС рассказали, как вовремя предотвратить пожар

Владимир Ефанков, начальник Солигорского ГРОЧС:
Сельскохозяйственная техника должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения – двумя огнетушителями порошковыми массой не менее 8 килограммов, штыковой лопатой, шваброй. Также необходимо, чтобы техника была исправна, четко отрегулированы системы зажигания и топливоподачи. Это позволит исключить возникновение пожара.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Градус уборочной повышается с каждым днем. На полях настоящая жара, да и аграрии работают ударно – иногда даже техника не выдерживает. В Минской...
 
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