ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На журналиста Алеся Асипцова составили протокол «за незаконное изготовление продукции СМИ»

13.07.2021 18:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В отношении внештатного корреспондента БелаПАН в Могилеве Алеся Асипцова составлен протокол за нарушение закона о СМИ.

На журналиста Алеся Асипцова составили протокол «за незаконное изготовление продукции СМИ»

13 июля журналиста вызвали в РОВД, где сообщили, что ему ставится в вину нарушение согласно ч. 3 ст. 23.5 КоАП. «Мне инкриминируют то, что я, не имея аккредитации Министерства иностранных дел, изготовил материал для мультимедийного портала "Радыё Свабода", — сказал Асипцов БелаПАН. — Материал был о приговоре группе Павла Северинца, оглашенном в Могилевском областном суде 25 мая. Я пояснил, что не готовил материал для "Радыё Свабода", а являюсь журналистом информационной компании БелаПАН и моя публикация была размещена на сайте компании и на портале Naviny.by».

На Асипцова составили протокол, после чего журналиста повезли домой. «По дороге заехали в офис портала 6TV.by. Наверное, было по дороге, там как раз проводились какие-то следственные действия — изъяли всю технику. Дома у меня провели осмотр, забрали телефон, компьютер, фотокамеру и диктофон, вещи, с которыми я работал 25 мая у областного суда», — отметил он.

По словам журналиста, 14 июля его пригласили в 11-е управление ГУБОПиК для «непродолжительной беседы».

«По административной статье 23.5 мне грозит до 30 базовых величин с конфискацией техники или без конфискации, хотя у меня все уже забрали», — добавил Асипцов.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении внештатного корреспондента БелаПАН в Могилеве Алеся Асипцова составлен протокол за нарушение закона о СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мінюст праводзіць праверку дзейнасці «Саюзу беларускіх пісьменнікаў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by