На улице Чижевских в Минске затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Чижевских в Минске затруднено движение по причине ДТП с участием грузовика, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"На улице Чижевских, рядом с домом №23, произошло опрокидывание грузовика. На данный момент здесь затруднено движение в обоих направлениях. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска и представители МЧС", - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-