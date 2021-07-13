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На улице Чижевских в Минске затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

13.07.2021 18:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Чижевских в Минске затруднено движение по причине ДТП с участием грузовика, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"На улице Чижевских, рядом с домом №23, произошло опрокидывание грузовика. На данный момент здесь затруднено движение в обоих направлениях. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска и представители МЧС", - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Чижевских, рядом с домом №23, произошло опрокидывание грузовика. На данный момент здесь затруднено движение в обоих направлениях. На месте происшествия...
 
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