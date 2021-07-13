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Скоро уборочная: профсоюзы Беларуси проверяют условия труда на сельхозпредприятиях
13.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси скоро начнут уборочную кампанию. Чтобы борьба за урожай не привела к травмам и гибели людей, профсоюзы страны проводят рейды по сельхозпредприятиям. Проверяют условия труда. Сколько нарушений выявили и что за это грозит, выяснила корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«Ноль промилле. Человек здоров и может приступить к работе», – констатирует врач.
Проверка на трезвость – каждый день. Поэтому алкотестер должен быть исправен. Как и остальная техника. Сельхозсфера лидирует по количеству несчастных случаев на рабочем месте. В этом году пострадали 49 человек. Девять погибли. Причины разные от невнимательности до поломки оборудования.
У водителя комбайна Александра на уборочную амбициозные планы – побить личный рекорд и намолотить полторы тысячи тонн зерна. Техника не должна подвести. Ее он проверяет дважды в день. Работает аккуратно. Серьезных травм не получал. Но о несчастных случаях в соседних хозяйствах наслышан.
В южных районах Беларуси уборка зерновых уже началась. Работать приходится под палящим солнцем, ниже тридцати градусов столбики термометров не опускаются уже неделю. Из-за этого трудится в поле еще опаснее.
В этом хозяйстве на сотрудниках не экономят. Каждого обеспечили спецодеждой. Проверок не боятся. Говорят: ЧП на предприятии не было ни разу. Благодаря строгому контролю.
Замечание одно – отсутствие противооткатных упоров на колесах техники. Наниматель обязан устранить недочет как можно быстрее. Иначе будут последствия.
Особое внимание – хозяйствам, в которых нарушения уже находили. За месяц усиленных проверок выявили около тринадцати тысяч недочетов. Специалисты призывают и самих работников быть внимательнее. И ответственно относиться к своему здоровью.
Профсоюзы уже проверили около шестисот сельхоз организаций. Если условия труда угрожают безопасности, нужно обратиться в местные отделения профсоюзов или на горячую линию.
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Особое внимание – хозяйствам, в которых нарушения уже находили.
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