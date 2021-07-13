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Скоро уборочная: профсоюзы Беларуси проверяют условия труда на сельхозпредприятиях

13.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси скоро начнут уборочную кампанию. Чтобы борьба за урожай не привела к травмам и гибели людей, профсоюзы страны проводят рейды по сельхозпредприятиям. Проверяют условия труда. Сколько нарушений выявили и что за это грозит, выяснила корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Ноль промилле. Человек здоров и может приступить к работе», – констатирует врач.

Проверка на трезвость – каждый день. Поэтому алкотестер должен быть исправен. Как и остальная техника. Сельхозсфера лидирует по количеству несчастных случаев на рабочем месте. В этом году пострадали 49 человек. Девять погибли. Причины разные от невнимательности до поломки оборудования.

У водителя комбайна Александра на уборочную амбициозные планы – побить личный рекорд и намолотить полторы тысячи тонн зерна. Техника не должна подвести. Ее он проверяет дважды в день. Работает аккуратно. Серьезных травм не получал. Но о несчастных случаях в соседних хозяйствах наслышан.

«Ну, бывало руки разрезало об косы, об нож. Но это мелочь. Так стараемся технику безопасности соблюдать. Были случаи, да. В жатку попадали. Страшно, конечно», – рассказывавет водитель-механизатор Александр Шавлюго.

В южных районах Беларуси уборка зерновых уже началась. Работать приходится под палящим солнцем, ниже тридцати градусов столбики термометров не опускаются уже неделю. Из-за этого трудится в поле еще опаснее.

«Тяжело, конечно, в жару. Но получил хороший комбайн. Кондиционер. Обеды привозят, минералку, мороженое привозят», – делится водитель-механизатор Сергей Шавлюго.

В этом хозяйстве на сотрудниках не экономят. Каждого обеспечили спецодеждой. Проверок не боятся. Говорят: ЧП на предприятии не было ни разу. Благодаря строгому контролю.

«Мехдвор – это предрейсовые контроли. Это по завершению рабочего дня. Точно также создана внутри предприятия комиссия, которая периодически выезжает на объекты животноводства для того же контроля. Есть вечерние рейды», – перечисляет директор аграрного предприятия Алексей Смоляков.

Замечание одно – отсутствие противооткатных упоров на колесах техники. Наниматель обязан устранить недочет как можно быстрее. Иначе будут последствия.

«Мы предоставляем информацию в Департамент государственной инспекции или в Генеральную прокуратуру, которые уже могут начинать административный процесс. По сравнению с прошлым годом травматизм снизился. Но он все равно остается на высоком уровне», – отметил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько.

Особое внимание – хозяйствам, в которых нарушения уже находили. За месяц усиленных проверок выявили около тринадцати тысяч недочетов. Специалисты призывают и самих работников быть внимательнее. И ответственно относиться к своему здоровью.

Профсоюзы уже проверили около шестисот сельхоз организаций. Если условия труда угрожают безопасности, нужно обратиться в местные отделения профсоюзов или на горячую линию.



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Особое внимание – хозяйствам, в которых нарушения уже находили.
 
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