Евгений Липкович: Почему мигранты ползут в ЕС, где безработица, преступность, гей-парады, а не оседают у нас, где чистенько, приятно, духовно





Какая геополитическая эквилибристика ожидает нас в ближайшее время, это что-то, пишет известный блогер Евгений Липкович.





Как вы уже знаете, наше Отечество превратилось в транзитный заповедник для незаконных мигрантов экзотических национальностей. Каннибалы тропической Африки, заклинатели духов из Ирака, потомки сирийских мистиков, усталые, но несломленные пуштуны, пигмеи из окрестностей Килиманджаро, муджахеды всех исламских оттенков, камерунские шаманы, знахари из Алеппо и селекционеры мака из предгорья Гиндукуша с жёнами и детьми - все стремятся пройти через нашу гостеприимную территорию в загнивающую, нищую, умирающую Литву и консервативную, отдавшуюся на откуп Вашингтону, загнивающую Польшу.





Наша родная партия&правительство публично и неоднократно заявляли о своей либеральной позиции в отношении миграции этих экзотических представителей рода человеческого через нашу суеверную территорию: «хай ползуть!»





И они ползут в ЕС. Оставим за скобками вопрос: почему они ползут туда, где безработица, преступность, наркомания и гей-парады, а не оседают у нас, где чистенько, приятно, духовно и крепко стоящая на ногах любимая всем народом сильная власть?





Трудно понять что творится в голове сомалийца, чем он руководствуется, и какими знаниями наполнен его чёрный череп, да и не нужно: ползут, и хрен с ними.





А где же геополитическая эквилибристика, спрашивает меня нетерпеливый слушатель? В чем, так сказать суть, где зарыта собака? - вопрошает он.





И мне приходится расстилать карту на столе, тыкать в неё указательным пальцем и рассказывать, что талибы (организация, признания запрещённой в нашем брате, союзнике и экономическом доноре) вот здесь, а Таджикистан, как член ОДКБ, уже обратился с просьбой к этой организации о защите и помощи. И нам, как члену ОДКБ, придется участвовать в начале на словах, а потом и пушечным мясом для защиты границы этого среднеазиатского независимого и гордого государства от тех самых экзотических красавцев, которые тайными тропами топчут территорию Отечества в поисках вожделенного Акрополиса.





Таджикистан? Это же очень далеко! - возражает оппонент.





А Ирак близко? - парирую я. - Падение нашего ВВП по прогнозам нашего же правительства составит 3-4 млрд проклятых американских долларов. Чем мы расплатимся с нашим старшим славянским братом?





«Только кровью в битве зверской». Все остальное они и так заберут за предыдущие долги, наделанные партией&правительством в наших суеверных интересах.





Такая вот загогулина получается, как говаривал в прошлом веке один известный руководитель соседней державы.