«Беларусьфильм» снимает новую киноленту. Как вы думаете, о чем она?

Кинолента под таким названием будет состоять из восьми серий. События в нем будут разворачиваться сразу в двух временных периодах: современности и в 1945-м. Фильм рассказывает о группе разминеров.





Проект «Беларусьфильм» реализует совместно с Министерством обороны.





говорится в сообщении киностудии. «В качестве консультантов в процессе подготовки к съемкам выступали ведущие специалисты Противоминного центра. Поэтому, как рассчитывают создатели, фильм расскажет зрителям не только о реальных исторических событиях послевоенной жизни белорусов, но и о том, какая масштабная работа по гуманитарному разминированию территории нашей страны от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, проводится белорусскими военными сегодня, в XXI веке» —в сообщении киностудии.

Известно, что сьемки проходят в Смолевичском районе. В фильме снимаются белорусские актеры Татьяна Федорова, Андрей Сенькин. Авторы сценария — Юлия Лешко и Людмила Перегудова. Режиссер - Иван Павлов, снявший «На спине у черного кота», «Все, что нам нужно», «Ой, ма-моч-ки!»



















