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Усов: «Лукашенко превращается в технического руководителя»

13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог прокомментировал визит белорусского правителя к Путину.

— Интенсивные визиты Лукашенко в Россию, регулярные созвоны с Путиным и приезды высоких посланцев из Москвы в Беларусь, свидетельствуют о постепенном переходе Республики под внешнее управление, — отмечает Павел Усов. — Российские власти как бы оценивают, на каком этапе находится их стратегия по подчинению  страны.

Лукашенко в свою очередь превращается в технического руководителя, который вынужден обновлять свою легитимность, участвуя в ритуальных встречах.

Спектр ключевых вопросов и ожиданий Кремля известен:

1. Продвижение военных и стратегических интересов в Беларуси. Размещение новых военных объектов или баз;

2. Ускорение темпов интеграции, в которой экономическая составляющая уйдет на второй план и для России важным видеться реализация политического сегмента;

3. Приватизация отдельных, ключевых предприятий страны;

4. Усиление напряжённости с Западом, вплоть до разрыва дипломатических отношений.

В свою очередь Россия демонстрирует, что ни при каких условиях не допустит системных изменений в Беларуси и будет поддерживать внутренний террор. Последний, в глазах российских элит, является инструментом уничтожения антимосковского национального проекта в Беларуси.

Новое общение Лукашенко и Путина: «Это не встречи, на которых что-то решается»

 
 
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Интенсивные визиты в Россию свидетельствуют о постепенном переходе Беларуси под внешнее управление, считает политолог.
 
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