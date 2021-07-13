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Усов: «Лукашенко превращается в технического руководителя»
13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог прокомментировал визит белорусского правителя к Путину.
— Интенсивные визиты Лукашенко в Россию, регулярные созвоны с Путиным и приезды высоких посланцев из Москвы в Беларусь, свидетельствуют о постепенном переходе Республики под внешнее управление, —
Лукашенко в свою очередь превращается в технического руководителя, который вынужден обновлять свою легитимность, участвуя в ритуальных встречах.
Спектр ключевых вопросов и ожиданий Кремля известен:
1. Продвижение военных и стратегических интересов в Беларуси. Размещение новых военных объектов или баз;
2. Ускорение темпов интеграции, в которой экономическая составляющая уйдет на второй план и для России важным видеться реализация политического сегмента;
3. Приватизация отдельных, ключевых предприятий страны;
4. Усиление напряжённости с Западом, вплоть до разрыва дипломатических отношений.
В свою очередь Россия демонстрирует, что ни при каких условиях не допустит системных изменений в Беларуси и будет поддерживать внутренний террор. Последний, в глазах российских элит, является инструментом уничтожения антимосковского национального проекта в Беларуси.
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Интенсивные визиты в Россию свидетельствуют о постепенном переходе Беларуси под внешнее управление, считает политолог.
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