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Переговоры Лукашенко и Путина длились более пяти часов

13.07.2021 19:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Константиновском дворце Санкт-Петербурга продолжались 5 часов 20 минут, сообщает «Пул первого».

Переговоры Лукашенко и Путина длились более пяти часов

В начале переговоров Лукашенко отметил, что один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, это экономика, ведь не только в отношении Беларуси, но и России вводят или продлевают санкции. Политик заверил, что страны выдержат этот удар: «Даже не выдержим — мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился».

Александр Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Беларуси и России. Он согласился с тем, что любые санкции — это возможности, в частности, в плане диверсификации экономики, импортозамещения.

Путин подчеркнул, что Беларусь остается для России большим и надежным партнером в экономике.

 
 
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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Константиновском дворце Санкт-Петербурга продолжались 5 часов 20 минут, сообщает «Пул первого».
 
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