Переговоры Лукашенко и Путина длились более пяти часов

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Константиновском дворце Санкт-Петербурга продолжались 5 часов 20 минут, сообщает «Пул первого».





В начале переговоров Лукашенко отметил, что один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, это экономика, ведь не только в отношении Беларуси, но и России вводят или продлевают санкции. Политик заверил, что страны выдержат этот удар: «Даже не выдержим — мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился».

Александр Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Беларуси и России. Он согласился с тем, что любые санкции — это возможности, в частности, в плане диверсификации экономики, импортозамещения.

Путин подчеркнул, что Беларусь остается для России большим и надежным партнером в экономике.