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В Сети появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 июля в Сети появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера. Попытка повлиять на события в августе в Беларуси стала еще более очевидной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снова пошагово и попунктно.
Прошедшей ночью в более 70 городах Беларуси прошли демонстрации, во многих местах были столкновения с милицией. Сегодня запланирована генеральная забастовка. Посмотрим, что из этого получится. Поэтому хотел бы предложить:
1. Встреча премьера Моравецкого с А. Борис и беседа о ситуации поляков в Беларуси в эти дни.
2. Сегодня Тихановская сбежала в Литву. Важно, чтобы кто-то из нас с ней встретился и поговорил с ней о ее дальнейших планах. Чтобы запустить информацию (без подробностей, без фамилий), что с ней встречался и непосредственно общался представитель правительства.
3. В медиапространстве нужно ясно отвечать – у Польши имеются большинство программ, поддерживающих гражданское общество Беларуси – «Белсат» и радио Racja, финансирование крупнейшего оппозиционного портала Беларуси «Хартия’97».
4. В субботу во время визита Помпео, после встречи с премьером Моравецким нужно объявить, что эта совместная программа будет расширена и мы усилим поддержку гражданской общественности Беларуси.
5. Одновременно следует сохранять во всем этом сбалансированный тон.
Татьяна Савчик, СТВ:
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Новости Беларуси. 13 июля в Сети появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера. Попытка повлиять на события в августе в Беларуси стала еще более...
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