Мировые цены на кофе достигли максимума из-за засухи в Бразилии









пишет Смартпресс. Арабика составляет 75% от всего производства кофе в мире, это основной сорт Бразилии. Контракты на поставку арабики на нью-йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18% - фунт кофе стоит 1,51 доллара. Цены достигли максимума с 2016 года,Смартпресс. Арабика составляет 75% от всего производства кофе в мире, это основной сорт Бразилии.





Сорт робуста в Лондоне тоже существенно прибавил в цене - рост составил 30% за три месяца, он продается по 1749 за метрическую тонну.