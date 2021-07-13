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Мировые цены на кофе достигли максимума из-за засухи в Бразилии
Источник материала: Партизан
Мировое потребление кофе сорта арабика в этом году, как ожидают эксперты, превысит производство, поскольку Бразилия столкнулась с крупнейшим за несколько десятилетий падением производства из-за засухи. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на The Wall Street Journal.
Контракты на поставку арабики на нью-йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18% - фунт кофе стоит 1,51 доллара. Цены достигли максимума с 2016 года,
Сорт робуста в Лондоне тоже существенно прибавил в цене - рост составил 30% за три месяца, он продается по 1749 за метрическую тонну.
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Мировое потребление кофе сорта арабика в этом году, как ожидают эксперты, превысит производство, поскольку Бразилия столкнулась с крупнейшим за несколько...
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