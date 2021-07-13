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Только посмотрите! Хаски сел на диван, как человек, и увлеченно смотрел телевизор (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике хаски уселся на диван, как человек, и увлеченно смотрел передачу по телевизору, пока его не отвлекли смехом и камерой.
Веселый хаски рассмешил комментаторов: «Пхаха, этот хаски бесподобен», «Такая деловая колбаса», «Очень увлеченный вид, будто любимую передачу смотрит», «Какой он смешной!», – писали пользователи Сети.
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике хаски уселся на диван, как человек, и увлеченно смотрел передачу по телевизору, пока его не отвлекли смехом и камерой. ...
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