﻿ У военного на учениях не раскрылся парашют, но ему очень повезло! Посмотрите, куда он упал! (ФОТО). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У военного на учениях не раскрылся парашют, но ему очень повезло! Посмотрите, куда он упал! (ФОТО)

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

У военного на учениях не раскрылся парашют, но ему очень повезло! Посмотрите, куда он упал! (ФОТО)

Невероятную историю опубликовал ridus.ru.

На базе Camp Roberts в Калифорнии британский военнослужащий участвовал в групповых учениях, когда у него не раскрылся парашют.

Но британцу невероятно повезло – он рухнул на крышу жилого дома, пробил ее и оказался на кухне. Хозяев не было дома, поэтому мужчина никого не задел.


Фото: twitter.com 

Медсестра Роуз Мартин жила по соседству с домом, на который упал парашютист. Она сразу же пришла на место происшествия.


К дому вскоре приехала пожарная охрана и местная полиция. Полицейские осмотрели пострадавшего – он был в шоке, но видимых серьезных травм не имел.

Мужчину доставили в больницу. Там было установлено, что он получил травмы средней тяжести, однако пока неизвестна более точная информация о его состоянии.

Главное фото: twitter.com 





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Невероятную историю опубликовал ridus.ru. На базе Camp Roberts в Калифорнии британский военнослужащий участвовал в групповых учениях, когда у него не раскрылся парашют....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская заменіць Макея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by