У военного на учениях не раскрылся парашют, но ему очень повезло! Посмотрите, куда он упал! (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Невероятную историю опубликовал ridus.ru .

На базе Camp Roberts в Калифорнии британский военнослужащий участвовал в групповых учениях, когда у него не раскрылся парашют.

Но британцу невероятно повезло – он рухнул на крышу жилого дома, пробил ее и оказался на кухне. Хозяев не было дома, поэтому мужчина никого не задел.



Фото: twitter.com

Медсестра Роуз Мартин жила по соседству с домом, на который упал парашютист. Она сразу же пришла на место происшествия.





К дому вскоре приехала пожарная охрана и местная полиция. Полицейские осмотрели пострадавшего – он был в шоке, но видимых серьезных травм не имел.

Мужчину доставили в больницу. Там было установлено, что он получил травмы средней тяжести, однако пока неизвестна более точная информация о его состоянии.

Главное фото: twitter.com

















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