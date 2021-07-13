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У военного на учениях не раскрылся парашют, но ему очень повезло! Посмотрите, куда он упал! (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Невероятную историю опубликовал
На базе Camp Roberts в Калифорнии британский военнослужащий участвовал в групповых учениях, когда у него не раскрылся парашют.
Но британцу невероятно повезло – он рухнул на крышу жилого дома, пробил ее и оказался на кухне. Хозяев не было дома, поэтому мужчина никого не задел.
Медсестра Роуз Мартин жила по соседству с домом, на который упал парашютист. Она сразу же пришла на место происшествия.
К дому вскоре приехала пожарная охрана и местная полиция. Полицейские осмотрели пострадавшего – он был в шоке, но видимых серьезных травм не имел.
Мужчину доставили в больницу. Там было установлено, что он получил травмы средней тяжести, однако пока неизвестна более точная информация о его состоянии.
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