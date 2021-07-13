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БЖД наградила стотысячного пассажира поезда Минск-Москва

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БЖД наградила стотысячного пассажира поезда Минск-Москва

Стотысячного пассажира нового поезда Минск-Москва, а точнее, пассажирку, сегодня наградила Белорусская железная дорога. 

Ласточка курсирует уже два с половиной месяца. За это время состав совершил 270 рейсов. Из одной столицы в другую можно добраться за семь часов. Минчанка Жанна Миронова нередко навещает родственников в Москве. В этот раз ехала в российскую столицу с внучатым племянником. 

Счастливой обладательнице памятного сертификата вручили кружку и термос и пожелали приятного чаепития в дороге.

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Теги: Минск
 
 
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Стотысячного пассажира нового поезда Минск-Москва, а точнее, пассажирку, сегодня наградила Белорусская железная дорога.  Ласточка курсирует уже два с половиной...
 
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