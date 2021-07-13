|
БЖД наградила стотысячного пассажира поезда Минск-Москва
Источник материала: ОНТ
Стотысячного пассажира нового поезда Минск-Москва, а точнее, пассажирку, сегодня наградила Белорусская железная дорога.
Ласточка курсирует уже два с половиной месяца. За это время состав совершил 270 рейсов. Из одной столицы в другую можно добраться за семь часов. Минчанка Жанна Миронова нередко навещает родственников в Москве. В этот раз ехала в российскую столицу с внучатым племянником.
Счастливой обладательнице памятного сертификата вручили кружку и термос и пожелали приятного чаепития в дороге.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стотысячного пассажира нового поезда Минск-Москва, а точнее, пассажирку, сегодня наградила Белорусская железная дорога. Ласточка курсирует уже два с половиной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)