БЖД наградила стотысячного пассажира поезда Минск-Москва

Источник материала: ОНТ

Стотысячного пассажира нового поезда Минск-Москва, а точнее, пассажирку, сегодня наградила Белорусская железная дорога.

Ласточка курсирует уже два с половиной месяца. За это время состав совершил 270 рейсов. Из одной столицы в другую можно добраться за семь часов. Минчанка Жанна Миронова нередко навещает родственников в Москве. В этот раз ехала в российскую столицу с внучатым племянником.

Счастливой обладательнице памятного сертификата вручили кружку и термос и пожелали приятного чаепития в дороге.

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