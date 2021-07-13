Саснович победила венгерскую теннисистку Бабош на турнире в Будапеште

Источник материала: ОНТ

Александра Саснович преодолела первый круг на теннисном турнире в Будапеште.

Белоруска встречалась с представительницей Венгрии Тимеа Бабош. В первом сете Саснович не оставила шансов сопернице – 6:0. Во второй партии при счёте 2:0 в пользу Александры венгерская теннисистка отказалась от продолжения борьбы. Следующей соперницей Саснович также будет представительница Венгрии. Это 204-я ракетка мира Панна Удварди.

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