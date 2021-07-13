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Грузовик опрокинулся на ул. Чижевских в Минске: затруднено движение

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грузовик опрокинулся на ул. Чижевских в Минске: затруднено движение

В Минске на ул. Чижевских опрокинулся грузовик, сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Рядом с домом № 23 по улице Чижевских произошло опрокидывание грузовика. В настоящее время здесь в обоих направлениях затруднено движение. Подробности ДТП уточняются.


Сотрудники ГАИ Ленинского РУВД г. Минска и представители МЧС работают на месте происшествия. 


В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.



Фото: БЕЛТА

Главное фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на ул. Чижевских опрокинулся грузовик, сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Рядом с домом № 23 по улице Чижевских произошло опрокидывание...
 
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