Грузовик опрокинулся на ул. Чижевских в Минске: затруднено движение

Источник материала: ОНТ

В Минске на ул. Чижевских опрокинулся грузовик, сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.







Рядом с домом № 23 по улице Чижевских произошло опрокидывание грузовика. В настоящее время здесь в обоих направлениях затруднено движение. Подробности ДТП уточняются.





Сотрудники ГАИ Ленинского РУВД г. Минска и представители МЧС работают на месте происшествия.





В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.









Фото: БЕЛТА

Главное фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram