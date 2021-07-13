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Грузовик опрокинулся на ул. Чижевских в Минске: затруднено движение
Источник материала: ОНТ
В Минске на ул. Чижевских опрокинулся грузовик,
Рядом с домом № 23 по улице Чижевских произошло опрокидывание грузовика. В настоящее время здесь в обоих направлениях затруднено движение. Подробности ДТП уточняются.
Сотрудники ГАИ Ленинского РУВД г. Минска и представители МЧС работают на месте происшествия.
В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Фото: БЕЛТА
Главное фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске на ул. Чижевских опрокинулся грузовик, сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Рядом с домом № 23 по улице Чижевских произошло опрокидывание...
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