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Что делать, если град или сильный ливень застал в машине? Советы спасателей. Прочитайте обязательно!

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать, если град или сильный ливень застал в машине? Советы спасателей. Прочитайте обязательно!

В МЧС дали рекомендации водителям при сильных ливнях и граде, пишет БЕЛТА.

Что делать с машиной при сильном ливне?

  1. Заранее перепаркуйте автомобиль из низинных мест. 
  2. Не оставляйте машину там, где часто происходят подтопления. 
  3. Если сильный дождь застал вас в автомобиле, не пытайтесь проехать подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину и прекратите движение без экстренного торможения. 
  4. Включите аварийные огни и переждите ливень. Если вода стремительно прибывает, покиньте автомобиль и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Что делать при граде?

  1. По возможности не выходите из дома, держитесь подальше от окон. 
  2. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой. 
  3. Если находитесь на улице, найдите укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин руками, сумкой или одеждой. 
  5. Если вы перемещаетесь на машине, то прекратите движение.
  6. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной, лицом к центру салона и прикрыть глаза руками или одеждой. 
  7. Если с вами маленькие дети, то закройте их своим телом и прикройте им глаза одеждой или рукой. 
  8. Если позволяют габариты салона, лучше всего лечь на пол. 
  9. Ни в коем случае не покидайте машину во время града.
  10. Помните, что средняя продолжительность града – примерно 6 мин., очень редко он продолжается дольше 15 мин.

В случае необходимости звоните по телефону 101 либо 112.

Фото: depositphotos.com


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В МЧС дали рекомендации водителям при сильных ливнях и граде, пишет БЕЛТА. Что делать с машиной при сильном ливне? Заранее перепаркуйте автомобиль из низинных...
 
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