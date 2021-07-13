Что делать, если град или сильный ливень застал в машине? Советы спасателей. Прочитайте обязательно!

Источник материала: ОНТ

В МЧС дали рекомендации водителям при сильных ливнях и граде, пишет БЕЛТА.

Что делать с машиной при сильном ливне?

Включите аварийные огни и переждите ливень. Если вода стремительно прибывает, покиньте автомобиль и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Если сильный дождь застал вас в автомобиле, не пытайтесь проехать подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину и прекратите движение без экстренного торможения.

Не оставляйте машину там, где часто происходят подтопления.

Что делать при граде?

По возможности не выходите из дома, держитесь подальше от окон.

Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.

Если находитесь на улице, найдите укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин руками, сумкой или одеждой.

Если вы перемещаетесь на машине, то прекратите движение.

Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной, лицом к центру салона и прикрыть глаза руками или одеждой.

Если с вами маленькие дети, то закройте их своим телом и прикройте им глаза одеждой или рукой.

Если позволяют габариты салона, лучше всего лечь на пол.

Ни в коем случае не покидайте машину во время града.