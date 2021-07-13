|
Что делать, если град или сильный ливень застал в машине? Советы спасателей. Прочитайте обязательно!
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
ОНТ
В МЧС дали рекомендации водителям при сильных ливнях и граде, пишет БЕЛТА.
Что делать с машиной при сильном ливне?
- Заранее перепаркуйте автомобиль из низинных мест.
- Не оставляйте машину там, где часто происходят подтопления.
- Если сильный дождь застал вас в автомобиле, не пытайтесь проехать подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину и прекратите движение без экстренного торможения.
- Включите аварийные огни и переждите ливень. Если вода стремительно прибывает, покиньте автомобиль и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
Что делать при граде?
- По возможности не выходите из дома, держитесь подальше от окон.
- Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.
- Если находитесь на улице, найдите укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин руками, сумкой или одеждой.
- Если вы перемещаетесь на машине, то прекратите движение.
- Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной, лицом к центру салона и прикрыть глаза руками или одеждой.
- Если с вами маленькие дети, то закройте их своим телом и прикройте им глаза одеждой или рукой.
- Если позволяют габариты салона, лучше всего лечь на пол.
- Ни в коем случае не покидайте машину во время града.
- Помните, что средняя продолжительность града – примерно 6 мин., очень редко он продолжается дольше 15 мин.
В случае необходимости звоните по телефону 101 либо 112.
Фото: depositphotos.com
Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и
Telegram
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС дали рекомендации водителям при сильных ливнях и граде, пишет БЕЛТА. Что делать с машиной при сильном ливне? Заранее перепаркуйте автомобиль из низинных...
-
Кто против? Какие страны проголосовали за резолюцию по Беларуси
17:25, Салiдарнасць
-
«Это никак не профессиональная поддержка». Кто приехал помогать защищать границу Литвы с Беларусью?
22:04, СТВ
-
Политолог о стене между Беларусью и Литвой: «Если мы говорим о здравом смысле, то строить этот забор – это тупик»
21:53, СТВ
-
«Руководство ЕС не парится». Эксперты прокомментировали позицию Евросоюза в отношении мигрантов
23:50, СТВ
-
Какие средства используются для охраны госграницы? Отвечает эксперт в области национальной безопасности
22:11, СТВ
-
Летит в Питер. В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?
09:35, Салiдарнасць
-
Сложно ли сейчас приехать из Риги в Минск? Рассказала девушка, у которой получилось
23:39, СТВ
-
Жительница Латвии: если наше государство выглядит невыгодным в глазах народа, то эта тема будет заминаться
23:15, СТВ
-
Уборку озимого ячменя заканчивают в Брестской области
21:53, БT
-
РосСМИ: «Минск и Москва в ближайшее месяцы сформируют весь пакет союзных программ, остались технические моменты»
00:56, UDF
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
"Коктейли" для Гайдукевича: Шрайбман - о "террористах", гибридной войне и санкциях
13:34, Партизан
-
Гороскоп на 13 июля: Тельцы удивят окружающих, судьбоносный день для Раков
12:51, ОНТ
-
Километровый столб пепла выбросил вулкан на Камчатке
20:03, ОНТ
-
Новые температурные рекорды зафиксировали в Витебске, Могилеве и еще четырех городах
08:57, Навiны
-
«Ведут к потере рабочих мест». Что говорят простые белорусы о санкциях?
17:21, СТВ
-
ЕС может приостановить выдачу виз для белорусов
15:08, Салiдарнасць
-
Какие могут быть последствия, если выдают зарплату в конверте? Рассказали в налоговой инспекции
13:12, СТВ
-
Все новости