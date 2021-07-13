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Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза монет и золотых изделий через белорусско-польскую границу

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза монет и золотых изделий через белорусско-польскую границу

Через белорусско-польскую границу незаконно пытались провезти золотые изделия и монеты. Некоторые из них являются культурными ценностями, сообщает Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.

Во время прохождения таможенного контроля в пункте пропуска «Брузги» водитель легкового автомобиля сообщил, что не перевозит предметы, которые подлежат декларированию. Однако в одной из сумок сотрудники Гродненской таможни нашли монеты и золотые украшения.

Среди них монеты номиналами 5, 10, 15 рублей, изготовленные более ста лет назад (1897 –1902 гг.) с изображением двуглавого орла и надписью «Николай II император и самодержавец воскрес», а также монета с надписью на арабском языке. Кроме того, незаконно перемещались серьги и кольца 583-й и 750-й пробы, цепь, подвеска и другие. Предварительная оценочная стоимость всех незаконно перемещавшихся изделий – 20 тыс. белорусских рублей.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс. Все изделия проходят экспертизу.


Видео: Таможенные органы Республики Беларусь

Фото: скриншот из видео

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Через белорусско-польскую границу незаконно пытались провезти золотые изделия и монеты. Некоторые из них являются культурными ценностями,...
 
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