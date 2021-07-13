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Что можно и нельзя делать во время грозы? Рекомендации спасателей. Это необходимо знать каждому!

13.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что можно и нельзя делать во время грозы? Рекомендации спасателей. Это необходимо знать каждому!

14 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – ожидаются грозы и сильный ветер. Как вести себя во время грозы и какие меры предосторожности принять, рассказали БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Какие меры предосторожности соблюдать во время грозы, зависит от того, где вас застигла непогода. 

Если грозовой фронт застал вас:

  • в помещении, то немедленно закройте двери и окна. Отключите от сети телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Не разговаривайте по телефону, не пользуйтесь мобильным телефоном. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном. 
  • в лесу, то укройтесь в низкорослом участке леса, но не рядом с высокими и одиноко стоящими деревьями. 
  • в водоеме, выйдите из воды, отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. 
  • во время занятий спортом, прекратите их немедленно. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед) положите и отойдите от них на 20-30 м. 
  • в автомобиле, не покидайте его, закройте окна, отключите радиоприемник.

Что делать, если ветер при грозе внезапно усилился?

  1. Без экстренной необходимости не покидайте квартиры, офисы.
  2. Закройте форточки и окна, не подходить к ним близко. 
  3. Если сильный ветер застал на улице, спрячьтесь в ближайшем здании. Если нет такой возможности, то уходите как можно дальше от зданий. 
  4. Не прячьтесь за остановками общественного транспорта, под деревьями, рекламными щитами, недостроенными зданиями.
  5. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. 
  6. Не ставьте автомобили около рекламных щитов, высоких деревьев! Велика вероятность их падения.

Фото: БЕЛТА

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14 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – ожидаются грозы и сильный ветер. Как вести себя во время грозы и какие меры предосторожности...
 
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