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Беспорядки в ЮАР не утихают уже четыре дня
Источник материала: ОНТ
Неспокойно сейчас и в ЮАР. Беспорядки происходят уже четыре дня.
Они начались после заключения под стражу бывшего главы государства. Протестующие блокируют дороги, громят, грабят и поджигают торговые центры.
В пригороде Йоханнесбурга протестующие ворвались в студию радиостанции и забрали всю аппаратуру. За время беспорядков погибли, по меньшей мере, 32 человека, более 200 человек доставлены в полицейские участки.
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Неспокойно сейчас и в ЮАР. Беспорядки происходят уже четыре дня. Они начались после заключения под стражу бывшего главы государства. Протестующие блокируют...
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