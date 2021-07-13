Беспорядки в ЮАР не утихают уже четыре дня

Источник материала: ОНТ

Неспокойно сейчас и в ЮАР. Беспорядки происходят уже четыре дня.

Они начались после заключения под стражу бывшего главы государства. Протестующие блокируют дороги, громят, грабят и поджигают торговые центры.

В пригороде Йоханнесбурга протестующие ворвались в студию радиостанции и забрали всю аппаратуру. За время беспорядков погибли, по меньшей мере, 32 человека, более 200 человек доставлены в полицейские участки.

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